Наумов: «Тикнизян уже перерос «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника московской команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист близок к переходу в стан «сине-бело-голубых». Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро плюс 2 миллиона «Локомотив» сможет получить в виде бонусов.

По мнению Наумова, Тикнизян уже перерос уровень «Локомотива» и способен проявить себя в стане действующего чемпиона России.

«Тикнизян уже перерос «Локомотив». Его амбиции понять можно. Наир хочет перейти в лучшую российскую команду, где есть большая вероятность стать чемпионом России. Финансовые условия будут не хуже», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тикнизян провёл в составе «Локомотива» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.