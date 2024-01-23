Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся трансфере игрока «красно-зеленых» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Конечно, Тикнизян - один из лидеров команды. Он набрал хорошую форму, играя в защите, так что Галактионов стал ставить его ближе к атаке. Очень работоспособный. Сейчас он на пике форме. Если «Локомотив» устроит предложение «Зенита», то для сторон это станет удачной сделкой.

Во всем мире топ-клубы перекупают игроков у более бедных команд. Естественно, «Локо» брал Тикнизяна с прицелом на перспективу. Но 10-12 млн евро за Наира - это хорошая сумма. Для всех это удачный трансфер», - сказал Сенников.