Стала известна зарплата, которую «Зенит» предложил Тикнизяну

Питерский «Зенит» предложил защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, эта сумма вдвое превышает ту, которую игрок сборной Армении зарабатывает в составе столичной команды.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что клубы близки к заключению соглашения, а сумма трансфера составит восемь миллионов евро + бонусы, которые могут составить два миллиона евро.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.