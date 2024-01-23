Если «Локомотив» сможет продать защитника сборной Армении Наира Тикнизяна в питерский «Зенит» за восемь миллионов евро, то столичный клуб должен приобрести полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру за три миллиона евро, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, также вырученных денег хватит на трансфер иностранного центрального защитника, а также на ещё одного игрока в линию атаки.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова ушли на зимний перерыв на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.