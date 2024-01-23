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Агент Роши: На данный момент речь об уходе из ЦСКА не идёт

23 Января 2024 • 12:32 Комментировать

Представитель агентства Sferico Sports Managment, которого представляет услуги защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался о будущем бразильца в составе столичного клуба.

«Будущее Виллиана? Сейчас речь об уходе из ЦСКА не идет», - приводит слова представителя «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что Роша может продолжить свою карьеру в Турции. 

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ЦСКА Москва Виллиан Роша
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