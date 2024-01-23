Питерский «Зенит» близок к покупке защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, переговоры находятся между клубами находятся в продвинутой стадии. Ожидается, что сумма трансфера составит восемь миллионов евро + возможные бонусы, которые могут составить два миллиона евро.

Контракт игрока сборной Армении с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.