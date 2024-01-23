Гранат: «Мне импонирует игра «Спартака» при Абаскале»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался об игре столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что у «красно-белых» нестабильная игра из-за изменений в составе, и, по его мнению, если они хорошо проявят себя во второй части сезона, то испанский специалист спокойно доработает до лета.

«При нем «Спартак» играет в атаку, это очень радует. Команда показывает яркий, агрессивный футбол. Мне импонирует игра «Спартака» при Абаскале», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.