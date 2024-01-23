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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо: «Для меня Россия такой же дом, как и Бразилия»

23 Января 2024 • 11:47 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём отношении к России.

По словам бразильского футболиста с российским паспортом, он одинаково любит Россию и Бразилию.

«В России мне было удобно жить в каждом городе. Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так, одинаково люблю и Россию, и Бразилию», — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Ранее 35-летний футболист заявлял, что был бы не против вернуться в Россию.

В прошлом году Жоаозиньо выступал за бразильский клуб «Новуризонтино», в составе которого провёл пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Жоаозиньо

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