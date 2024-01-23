Первый тренер Чалова назвал бредом возможный переход форварда в «Зенит»

Первый тренер нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова Павел Коваль высказался о возможном переходе своего воспитанника в питерский «Зенит».

Специалист считает данную информацию «бредом», и, по его мнению, нападающий, если и уйдёт из стана «армейцев», то только в Европу.

«Если бы «Зенит» хотел Чалова, он давно был бы с ними на сборах. У них же есть нападающие, Кассьерру не продали. Возможно, хотят взять его из-за паспорта, как и Ахметова, потому что там одни бразильцы», - приводит слова Коваля «Чемпионат».

Напомним, что контракт 25-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до конца нынешнего календарного года.