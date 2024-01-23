Агент Щенникова рассказал о будущем защитника

Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что бывший игрок сборной России находится в отличной форме, и он продолжает заниматься по индивидуальной программе.

«Если будет интересное предложение, то мы обязательно рассмотрим его. На данный момент интересных вариантов нет», - приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Напомним, что 32-летний футболист принял решение приостановить профессиональную карьеру после того, как у него закончился контракт с московским ЦСКА, за основную команду которого он выступал с 2009 года.