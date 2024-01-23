Агент: На сегодняшний день Бейл остаётся в «Крыльях Советов»

Агент защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла Штайнар Дитц высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что у нидерландцу есть определённый интерес со стороны других клубов, но он счастлив быть в Самаре, поэтому нет никаких других вариантов.

«В футболе ты этого никогда не знаешь. Но по состоянию на сегодня он остается», - приводит слова Дитца «РБ Спорт ».

Контракт 28-летнего футболиста с самарцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне Бейл принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.