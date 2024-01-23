Орлов — о шансах ЦСКА бороться за чемпионство: «Что такое Мусаев?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах ЦСКА бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «армейцам» будет тяжело вклиниться в борьбу за титул, ведь остальные команды будут мотивированы, к тому же у них есть серьёзные проблемы с составом.

«Почему они обрадовались, что Кругового подписали. Мусаев из «Балтики»? Что такое Мусаев? Это же не Кассьерра или Кордоба», - заявил Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице.