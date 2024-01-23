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Орлов — о шансах ЦСКА бороться за чемпионство: «Что такое Мусаев?»

23 Января 2024 • 10:31 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах ЦСКА бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «армейцам» будет тяжело вклиниться в борьбу за титул, ведь остальные команды будут мотивированы, к тому же у них есть серьёзные проблемы с составом. 

«Почему они обрадовались, что Кругового подписали. Мусаев из «Балтики»? Что такое Мусаев? Это же не Кассьерра или Кордоба», - заявил Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице. 

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