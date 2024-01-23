Силкин: «В «Зените» Коваленко не место»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Александра Коваленко в стан «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего футболиста также заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

«Если Личке нужен Коваленко, значит он перейдёт в «Динамо». Понятно, что Александру нужна игровая практика. Ему всего лишь 20 лет. Он молодой перспективный парень, но в «Зените» ему не место», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл в составе «Зенита» 11 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 2,5 миллиона евро.