Защитник «Сантоса» Жоаким готов рассмотреть предложения из России

В агентстве Casa Soccer M9, которое представляет услуги защитника «Сантоса» Жоакима высказались об информации, что в услугах их клиента заинтересован московский «Локомотив».

«Из «Локомотива» с нами никто не связывался по Жоакиму. Но мы, конечно, рассмотрим предложение из России, если оно поступит», - приводит слова агентства «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с «Сантосом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В прошлом сезоне Жоаким принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.