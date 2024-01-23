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Агент Аванесяна: «Тигран остаётся в «Балтике» на данный момент»

23 Января 2024 • 09:57 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Антон Железняков, агент полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, высказался о будущем своего клиента.

По словам Железнякова, хоть будущее 21-летнего футболиста и остаётся туманным, на данный момент он является игроком калининградской команды.

«Тигран сейчас работает в «Балтике». Тренируется со всеми на сборах в Турции. По его будущему нет конкретики, он остаётся в «Балтике» на данный момент», — приводит слова Железнякова Metaratings.

В текущем сезоне Аванесян провёл за «Балтику» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Армении в 200 тысяч евро.

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