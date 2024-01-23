Колыванов допустил переход Скопинцева в «Зенит»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитнику «бело-голубых» Дмитрию Скопинцеву.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб занят поисками нового левого защитника. Помимо Скопинцева, претендентами на переход в «Зенит» являются Даниил Хлусевич («Спартак»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

«Он (Скопинцев) хорошо вписался в нынешний состав «Динамо», у него там всё получается. Но вы же знаете, что в футболе у нас сейчас очень многое решают денежные вопросы. Если «Зенит» очень захочет, ни одна команда не устоит перед их выбором и ни один игрок», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.