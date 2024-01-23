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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец пояснил, почему считает «Краснодар» претендентом на титул

23 Января 2024 • 03:38 Комментировать

В российском чемпионате прошли восемнадцать туров, и лидирует в турнирной таблице вовсе не питерский «Зенит», а «Краснодар». Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец поделился своим мнением о дальнейшем ходе чемпионата, он уверен в том, что у «Краснодара» есть потенциал сохранить свои позиции в турнирной таблице.

- Надо сказать, что точечное усиление отдельных позиций у команды на достаточно хорошем уровне. У краснодарского клуба нет проходных привлечений игроков. Думаю, что у «Краснодара» есть хорошие возможности, чтобы добиться результата, - цитирует слова Бышовца Betonmobile.ru.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Бышовец
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