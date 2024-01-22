Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал слова главного тренера питерцев Сергея Семака про то, что в команде не хватает российских игроков.

«Честно, достаточно странное высказывание. Мы ведь прекрасно понимаем, что это не совсем правильно, так говорить. Ведь руководство клуба и не старается подписывать российских игроков. Я бы не относился к этим словам серьезно. Я не очень понимаю, что Сергей Семак хотел этим сказать.

Просто это высказывание выглядит не совсем правильно на фоне ухода Кругового. Мы даже не говорим про их покупки бразильцев, мы говорим, что российских игроков все меньше и меньше. Но с этим может быть только один вид борьбы. Это лимит на легионеров, если РФС введет ограничение: 5 игроков-иностранцев на поле, то все будет. Пока такого не произойдет, трансферная политика «Зенита» не поменяется. Клуб рассчитывает на иностранцев всё-таки», - сказал Деменко.