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В «Спартаке» прокомментировали поздний выход команды из отпуска

22 Января 2024 • 21:38 Комментировать

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему команда так поздно вышла из отпуска.

«Есть составленный тренерским штабом план подготовки, плюс все футболисты до начала сборов работали самостоятельно по разработанным для них индивидуальным программам. Поэтому говорить, что команда много отдыхала, некорректно», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Представитель «Спартака» отметил, что команда все свои сборы проведет в Дубае.

Напомним, по итогам первой части сезона подопечные Гильермо Абаскаля стали пятыми в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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