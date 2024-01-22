Мележиков: Ваноли — неуверенный в себе ребёнок

Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бывшем главном тренере «красно-белых» Паоло Ваноли.

По словам функционера, он не ожидал, что Ваноли захочет уйти из клуба после окончания сезона, хотя некоторые моменты в его поведении заставляли прорабатывать разные варианты.

«Он большой ребенок, не всегда уверенный в себе или иногда вообще неуверенный в себе. Ему требовалось постоянно ощущение помощи от меня и Каттани, тогда он чувствовал себя комфортно», — заявил Мележиков на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист отметил, что на Ваноли очень давила ответственность из-за работы в таком клубе.

Итальянский тренер возглавлял «Спартак» во второй половине сезона-2021/22 и привел команду к победе в Кубке России.