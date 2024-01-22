Наумов: «12 миллионов евро — адекватная цена за Тикнизяна»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном трансфере защитника «красно-зелёных» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов отпустить своего футболиста за 12 миллионов евро.

«Это вполне адекватная цена, возможно, даже занижена. Потому что он последние полгода он выглядит очень здорово. Видно, что человек прибавил в мастерстве и в тактическом плане», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

При этом специалист заявил, что «Локомотиву» не нужно отпускать Тикнизяна, ведь его уход ослабит команду.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых восемь раз смог поразить ворота соперников и записал на свой счет пять голевых передач.