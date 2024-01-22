Полузащитник Михаил Тихонов, который приходится сыном бывшему футболисту и тренеру «Спартака» Андрею Тихонову, продолжит карьеру в «Пари НН».

По сведениям Metaratings, 25-летний футболист заключил трудовое соглашение с нижегородским клубом. Стоит отметить, что ранее Тихонов был свободным агентом, а последней его командой была московская «Родина», которую он покинул этой зимой.

Напомним, первую часть сезона «Пари НН» завершил на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе подопечных Сергея Юрана 24 зачетных балла после 18 сыгранных матчей.

Возобновление сезона после зимней паузы запланировано на начало марта.