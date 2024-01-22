​«Динамо» не подпишет Коваленко зимой - у игрока только один вариант по трансферу

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко присутствует в трансферном списке «Динамо». При этом в зимнее трансферное окно московский клуб не станет подписывать 20-летнего игрока, о чём сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Этой зимой Коваленко может перебраться только в «Сочи». Решение о том, отпускать игрока в этот клуб в аренду или нет, главный тренер «Зенита» Сергей Семак примет после завершения первого учебно-тренировочного сбора.

Александр Коваленко оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 2,5 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 хавбек провёл 11 матчей, в которых забил один гол.

«Спартаку» не интересен хавбек «Зенита» Коваленко