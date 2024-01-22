​«Эмполи» не продаст Исмайли «Локомотиву» - директор клуба

Пьетро Аккарди, который занимает должность спортивного директора «Эмполи», отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что клуб Серии А готов продать «Локомотиву» защитника Адриана Исмайли за 4 миллиона евро, однако «железнодорожников» этот ценник не устраивает.

«Это неправда. Клуб в принципе не готов продавать защитника в «Локомотив», - цитирует Аккарди «Спорт-Экспресс».

Адриан Исмайли в сезоне 2023/2024 провёл за «Эмполи» 16 матчей. Результативными действиями 27-летний игрок сборной Албании не отмечался.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Исмайли в 3 миллиона евро.