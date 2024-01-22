​В «Зените» отреагировали на слухи о Коваленко

В прессе появилась информация о том, что защитник «Зенита» Александр Коваленко интересен нескольким клубам. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Коваленко интересен «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»? Это слухи», - цитирует Медведева Sport24.

Александру Коваленко 20 лет. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл за «Зенит» 11 официальных матчей, в которых отметился одним результативным пасом на партнёра.

Добавим, что «Зенит» в настоящий момент готовится ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

«Спартаку» не интересен хавбек «Зенита» Коваленко