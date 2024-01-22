Ловчев: «Спартаковцы обидятся, но сейчас «Зенит» — наша лучшая команда»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что считает «Зенит» лучшим российским клубом.

«Спартаковцы обидятся, но на сегодняшний день «Зенит» — наша лучшая команда. Галицкий добился, что клуб борется за золото, честь и хвала ему и тренеру Ивичу, но у меня нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Зенит» немного просел после отъезда Малкома, но в ближайшее время все вернется на свои места.

После 18 туров подопечные Сергея Семака имеют в своей копилке 36 набранных очков, благодаря которым занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Краснодар» — в активе команды 38 баллов.