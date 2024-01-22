Ловчев: «Спартаку» обязательно нужен новый центральный защитник

Ветеран столичного «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о том, какие позиции необходимо усилить «красно-белым».

«Спартаку» обязательно нужен футболист на позицию центрального защитника, надо несколько человек. Еще нужен футболист в опорную зону. Как бы ни надеялись на Наиля Умярова, что он вырастет на глазах, пока этого не происходит», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В первой части сезона «Спартак» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, после которых занимает пятое место в турнирной таблице. В копилке команды Гильермо Абаскаля 30 набранных очков.

Первым соперником «Спартака» в чемпионате России в новом году станет «Зенит».