​«Спартак» хочет подписать известного форварда из Серии А

«Спартак» изучает возможности по усилению своего состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб хочет подписать нападающего Антонио Санабрию из «Торино». Трансферная стоимость 27-летнего игрока сборной Парагвая оценивается в 15 миллионов евро, отмечает источник.

Антонио Санабрия является воспитанником академии «Барселоны». По ходу карьеры парагваец поиграл за ряд команд, в частности за «Рому» и «Бетис». В 98 матчах за свой нынешний клуб – за «Торино» – Санабрия забил 26 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Напомним, что в понедельник «Спартак» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ.