​Мележиков назвал российских тренеров, от которых отказался «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о том, как клуб выбирал главного тренера в 2022 году.

«Было три фамилии – Абаскаль, Федотов и Талалаев. По определённым причинам с Федотовым не срослось. А по Талалаеву решили, что наверное «нет». Для основы «Спартака» он не подходит», - сказал Мележиков в программе «Это футбол, брат!»

Мележиков добавил, что некоторые иностранные специалисты не захотели ехать в Россию из-за политической ситуации, поэтому в списке из иностранцев был только Гильермо Абаскаль.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.