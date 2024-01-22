Ловчев: «С удовольствием взял бы Сперцяна в «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, какого футболиста РПЛ он хотел бы увидеть в составе «красно-белых».

«Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак». Константин Тюкавин не пойдет — у него отец всю жизнь в «Динамо», плоть от плоти», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян принял участие в 21 матче в составе «Краснодара», в которых забил восемь мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

По итогам первой части сезона «Спартак» стал пятым в турнирной таблице РПЛ. Отставание столичного коллектива от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.