Колосков: «Кордоба — важный футболист в командной игре «Краснодара»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием об уровне форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Как отметил эксперт, существует фактор забитых мячей, а Кордоба является абсолютным лидером по данному показателю.

«Еще многое зависит от того, строится ли игра «Краснодара» на Кордобе. Джон является важным футболистом в командной игре «Краснодара». Кордоба – классный игрок именно для РПЛ», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В текущей кампании 30-летний нападающий из Колумбии принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором четырех ассистов.