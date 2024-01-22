Сергеев: «Ещё достаточно игр, чтобы всё исправить»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Я бы не сказал, что первая часть сезона получилась плохой, просто иногда не везло. Игр еще будет достаточно, чтобы все исправить. Самое важное сейчас — качественно провести сборы, без травм», — цитирует Сергеева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

По мнению футболиста, вторая половина сезона пройдет для «Зенита» более успешно.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй позиции в чемпионате России, имея в копилке 36 зачетных баллов. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.