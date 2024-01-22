Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Божович рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом России

22 Января 2024 • 18:58 Комментировать

Известный в России тренер Миодраг Божович высказался о борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Божович хочет, чтобы чемпионат выиграл «Краснодар», владельцем которого является Сергей Галицкий.

«Я на стороне Галицкого – он заслужил свой первый трофей. Человек, который очень многое делает для клуба. Он любит футбол. Потратил кучу денег на стадион, парк и все условия: база, академия, поля. Он молодец!» - цитирует Божовича Sport24.

Божович добавил, что он будет рад увидеть чемпионство «Краснодара». В то же время черногорец отметил, что «Зенит» является серьёзным конкурентом для «быков».

Именно «Краснодар» является лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два очка.

Как известно, «Краснодар» ещё никогда не становился чемпионом России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Миодраг Божович Сергей Галицкий ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
19:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Кордоба — важный футболист в командной игре «Краснодара»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Ещё достаточно игр, чтобы всё исправить»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Божович рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом России
18:55 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Диа может перейти в «Спартак»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» ведёт переговоры по трём защитникам
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци высказался о ситуации с российским футболом
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Локомотив» нацелились на форварда из Серии А слухи
18:27 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Слуцкий — топ тренер для России»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал ещё одного соперника на зимних сборах
18:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «В моём «Спартаке» все были сильны»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не получил деньги за Севикяна
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Известна позиция Семака по будущему Коваленко
17:31 · Россия. Премьер-лига
Первушин назвал клуб, в который лучше перейти Коваленко
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
Все новости
Рекомендуем