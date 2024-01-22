​Божович рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом России

Известный в России тренер Миодраг Божович высказался о борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Божович хочет, чтобы чемпионат выиграл «Краснодар», владельцем которого является Сергей Галицкий.

«Я на стороне Галицкого – он заслужил свой первый трофей. Человек, который очень многое делает для клуба. Он любит футбол. Потратил кучу денег на стадион, парк и все условия: база, академия, поля. Он молодец!» - цитирует Божовича Sport24.

Божович добавил, что он будет рад увидеть чемпионство «Краснодара». В то же время черногорец отметил, что «Зенит» является серьёзным конкурентом для «быков».

Именно «Краснодар» является лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два очка.

Как известно, «Краснодар» ещё никогда не становился чемпионом России.