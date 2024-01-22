Агент подтвердил, что Диа может перейти в «Спартак»

Бенджамин Жеандон, агент форварда «Салернитаны» Булайе Диа, поделился комментарием о возможном трансфере своего клиента в клуб РПЛ.

Ранее появилась информация, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

«Есть интерес от «Спартака». Думаю, переход возможен. «Локомотив»? Не думаю, что он там окажется», — заявил агент «Спорт-Экспрессу».

В нынешней кампании Диа вышел на поле в 14 матчах во всех турнирах и четыре раза смог поразить ворота соперников.

Действующий контракт нападающего с «Салернитаной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermark оценивает стоимость Диа в 18 миллионов евро.