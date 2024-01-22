​«Локомотив» ведёт переговоры по трём защитникам

«Локомотив» рассчитывает усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно. В настоящий момент московский клуб ведёт переговорный процесс сразу по трём защитникам.

Как сообщает «Чемпионат», Жерзино Ньямси готов перейти в «Локомотив» из «Страсбурга», но клубы пока не договорились – «железнодорожники» предложили за игрока 3,2 миллиона евро, в то время как французы хотят получить 6 миллионов евро. Что касается Исмайли из «Эмполи», но ценник в 4 миллиона евро не устраивает московский клуб. Также идут переговоры по Жоакиму – «Сантос» согласен получить 10 миллионов евро в течение трёх лет, предоставив рассрочку.

«Локомотив» после первой части сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.