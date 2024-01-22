​Камоцци высказался о ситуации с российским футболом

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о ситуации с российским футболом.

Как известно, Российский футбольный союз уже почти два года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях.

«Жаль, что российский футбол исчез с мировой карты. Тяжело сказать, когда клубы и сборную вернут на международную арену. Чем раньше это произойдёт, тем лучше для молодых игроков, которые нигде, кроме России, ещё не играли», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Также Камоцци выразил сожаление из-за того, что футбол в наши дни не объединяет людей.