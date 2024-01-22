Московские «Спартак» и «Локомотив» проявляют интерес к нападающему итальянской «Салернитаны».

Как утверждает журналист Sportitalia Франческо ди Паскуале, оба клуба следят за 27-летним Булайе Диа. При этом источник заявил, что сам форвард не горит желанием переезжать в РПЛ, а намерен продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где им интересуются «Ноттингем Форест» и «Вес Хэм».

В нынешнем сезоне Диа принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и стал автором четырех забитых мячей.

Согласно данным портала Transfermark, стоимость сенегальца составляет 18 миллионов евро.