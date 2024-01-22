Зуев: «Слуцкий — топ тренер для России»

Вингер тульского «Арсенала» Александр Зуев поделился комментарием о назначении Леонида Слуцкого главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Слуцкий — топ‑тренер для России. Я очень рад, что он наконец‑то будет работать, в Китае его ждет интересный опыт: новая лига, другой менталитет. В любом случае будет тяжело, нужно время на адаптацию», — приводит слова Зуева «Матч ТВ»,

Напомним, до Китая последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда занимала четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвовала в квалификации Лиги конференций.