Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев: «Слуцкий — топ тренер для России»

22 Января 2024 • 18:27 Комментировать

Вингер тульского «Арсенала» Александр Зуев поделился комментарием о назначении Леонида Слуцкого главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Слуцкий — топ‑тренер для России. Я очень рад, что он наконец‑то будет работать, в Китае его ждет интересный опыт: новая лига, другой менталитет. В любом случае будет тяжело, нужно время на адаптацию», — приводит слова Зуева «Матч ТВ»,

Напомним, до Китая последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда занимала четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвовала в квалификации Лиги конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Арсенал Тула Александр Зуев Шанхай Шеньхуа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
18:55 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Диа может перейти в «Спартак»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» ведёт переговоры по трём защитникам
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци высказался о ситуации с российским футболом
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Локомотив» нацелились на форварда из Серии А слухи
18:27 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Слуцкий — топ тренер для России»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал ещё одного соперника на зимних сборах
18:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «В моём «Спартаке» все были сильны»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не получил деньги за Севикяна
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Известна позиция Семака по будущему Коваленко
17:31 · Россия. Премьер-лига
Первушин назвал клуб, в который лучше перейти Коваленко
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря
17:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Сейчас разговоры о Пиняеве и Европе неуместны»
Все новости
Рекомендуем