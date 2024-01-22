​«Зенит» назвал ещё одного соперника на зимних сборах

«Зенит» анонсировал ещё один товарищеский матч, который команда проведёт в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора. Во вторник, 6 февраля, «сине-бело-голубые» сыграют против армянского клуба «Ноа». Матч пройдёт в Катаре – точное место и время его начала пресс-служба питерцев обещает огласить позже.

В феврале 2021 года «Зенит» уже проводил товарищеский матч против «Ноа» и выиграл его с крупным счётом 3:0.

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати сыгранных туров располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.