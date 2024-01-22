Каррера: «В моём «Спартаке» все были сильны»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера не смог дать ответ на вопрос, кто в чемпионском составе «красно-белых» был лучшим.

«Честно говоря, я даже не могу и не хочу кого-то конкретного выделять. В моей команде все были сильны, каждый внёс свой вклад», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Для «красно-белых» это был первый чемпионский титул за 16 лет.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.