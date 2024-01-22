Бушманов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Известный тренер Евгений Бушманов высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

Стоит сказать, что зимние каникулы на вершине турнирной таблицы проводит «Краснодар», набравший 38 очков в восемнадцати турах. Второй «Зенит», который становился чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт на два зачётных балла.

«Краснодару» просто нужно так же стабильно набирать очки, как они это делали в первой части сезона. Понятно, что у «Зенита» опыта побольше, плюс футболисты высокого уровня. Но в целом по этому сезону «Краснодар» очень сильно выглядит, они точно поборются за чемпионство», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Бушманов добавил, что именно «Краснодар» является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали этого чемпионата.

Чемпионат России продолжится в начале весны.