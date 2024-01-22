В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Александр Коваленко находится на радаре «Спартака». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – 20-летний Коваленко «красно-белым» не интересен.

«Бред лютый», - так наш источник описал информацию об интересе «Спартака» к Коваленко.

В первой части сезона 2023/2024 Александр Коваленко поучаствовал в 11 матчах «Зенита». В них полузащитник записал на свой счёт один результативный пас. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Коваленко в 2,5 миллиона евро.