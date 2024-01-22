«Пари НН» не получил деньги за Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, получил ли клуб денежные средства за трансфер нападающего Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«На сегодняшний день клуб пока не получил деньги за трансфер Севикяна. Это зависит не от нас, идет международная обработка платежа. Все по плану, никаких проблем пока нет, ждем», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущее трансферное окно 22-летний Севикян покинул «Пари НН» и присоединился к венгерскому «Ференцварошу».

В сезоне-2023/24 Севикян появился на поле в 24 играх с учетом всех турниров и стал автором семи забитых мячей.