​Известна позиция Семака по будущему Коваленко

Полузащитника «Зенита» Александра Коваленко слухи связывают со сменой клубной прописки. Интерес к 20-летнему футболисту приписывают ряду российских клубов, в том числе «Сочи».

Согласно информации Metaratings, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы Коваленко покидал команду в зимнее трансферное окно. По данным источника, специалист рассчитывает на футболиста во второй части сезона.

«Зенит» после первой части сезона располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Александр Коваленко поучаствовал в пяти матчах чемпионата России, не отмечаясь результативными действиями.