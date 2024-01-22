Первушин назвал клуб, в который лучше перейти Коваленко

Сергей Первушин, первый тренер полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Коваленко, высказался о возможном уходе хавбека в другой клуб.

Ранее появилась информация, что за 20-летним футболистом следят «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и «Сочи».

«Думаю, надо что-то менять и пробовать в других клубах. Но надо понять, стоит ли ехать в «Спартак», «Динамо» или «Локомотив». Может, нужно поискать клубы другого плана, где будет железное место в составе», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

По мнению тренера, Коваленко стоит присмотреться к варианту с «Сочи», ведь Кристиан Нобоа уже не занимается с командой, поэтому там освобождается одно место.

В нынешнем сезоне Коваленко появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.