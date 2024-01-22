В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой

Глава отдела скаутов «Фулхэма» Брайан Талбот высказался о возможном подписании форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», — цитирует Талботу «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы четыре клуба Английской премьер-лиги — «Фулхэм», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

В сезоне-2023/24 Кордоба принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, забил 11 голов и стал автором четырех результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.