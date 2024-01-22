Игнатьев: «Сейчас разговоры о Пиняеве и Европе неуместны»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

По мнению специалиста, 19-летний футболист слабо выделяется на фоне своих одноклубников, поэтому сейчас разговоры о его возможном отъезде в Европу неуместны.

«Может, парня перехвалили, и он не справился с давлением. Из каждого утюга про «Манчестер Юнайтед» кричали, про второго Аршавина. Конечно, Пиняев — очень талантливый футболист, но пока он всё ещё ищет себя во взрослом футболе — стабильности не хватает», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.