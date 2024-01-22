Нобоа отреагировал на информацию о своём возможном уходе из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что 38-летний футболист согласовал контракт с эквадорским клубом «Эмелек».

«Что касается возможного ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать. Как будут новости, я сообщу», — цитирует Нобоа РИА «Новости».

Нобоа выступает за «Сочи» с лета 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе южан 14 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Нобоа является трёхкратным чемпионом России в составах «Рубина» и «Зенита». Также в составе казанской команды эквадорский футболист сумел выиграть Кубок и Суперкубок страны.