Пономарёв верит, что судья финала ЧМ-2018 Питана повысит уровень арбитров РПЛ

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал назначение аргентинского арбитра Нестора Питаны в ЭСК РФС.

«Если он будет объективно и строго оценивать работу судей, тогда будет порядок. Получил «двойку» — отдыхай, как говорится. Это помогло бы повысить квалификацию судей в РПЛ», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ». По мнению эксперта, уровень работы аргентинца будет зависеть от обязанностей, которые получит Питана в ЭСК РФС.

Напомним, что Нестор Питана, обслуживающий матч между Францией и Хорватией в 2018 году, вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС в понедельник, 22 января.