«Зениту» предложили защитника «Ростова» - его можно купить за 50 млн рублей

«Зенит» ищет футболиста, который заменит на левом фланге обороны Данила Кругового. Последний был отправлен во вторую команду после того, как было объявлено о его летнем переходе в ЦСКА на правах свободного агента.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Зениту» был предложен 28-летний Игорь Калинин. Этот футболист принадлежит «Ростову», хотя сейчас выступает за «Факел» на правах аренды.

Отмечается, что до лета выкупить Калинина у «Ростова» можно за 50 миллионов рублей.

В сезоне 2023/2024 Игорь Калинин провёл семь матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.